F1 | Sainz porta la Ferrari in pole sotto il diluvio di Silverstone | beffato Verstappen | Leclerc è terzo

artvworld : RT @MarcoColletta: Oggi è stata la giornata degli spagnoli. Da un lato un grandissimo Sainz porta a casa la prima pole in carriera, dall'al… - kxr1988 : Bella la pole di Sainz. Quest'anno è dura perché simpatizzo Red Bull, ma il cuore mi porta a tifare Ferrari. - MarcoColletta : Oggi è stata la giornata degli spagnoli. Da un lato un grandissimo Sainz porta a casa la prima pole in carriera, da… - infoitsport : GP di Silverstone, prove libere 2: Sainz porta la Ferrari al 1° posto, Hamilton brillante secondo - infoitsport : GP di Silverstone, prove libere 2: Sainz porta la Ferrari al 1° posto, Hamilton brillante secondo -

Sestoin questo momento. 13.46 - Perez siin seconda posizione a 410 millesimi dal compagno di box. 13.45 - Parziali record in tutti i settori per l'olandese: la RB18 ha scelto un assetto ...13.14 Russel anche va forte e sidavanti a Hamilton in terza piazza a 0.305 da Leclerc,5°. 13.13 Arrivano le Mercedes con Hamilton terzo a 0.323. Ottimo crono del britannico.Sainz prende la sua prima Pole in carriera nelle qualifiche del GP a Silverstone! 2° Verstappen davanti a Leclerc, sorprendente Latifi in Q3.Il sabato di Silverstone entra nel vivo: segui insieme a noi la cronaca LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna di F1.