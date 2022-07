F1, perché Charles Leclerc ha danneggiato (involontariamente) Max Verstappen: un testacoda che ha favorito Sainz (Di sabato 2 luglio 2022) Carlos Sainz ha dovuto attendere la 151ma qualifica della carriera, ma alfine è riuscito a ottenere la prima pole position! Non si tratta di record assoluto, poiché solo poche settimane fa a Jeddah, Sergio Perez ha sfatato il tabù della miglior prestazione al sabato per la prima volta dopo 216 gare. Comunque sia in questo 2022 il precedente primato di Mark Webber, che dal canto suo impiegò 131 qualificazioni prima di arpionare una pole, è stato “migliorato” due volte. Sorprende, soprattutto, come lo spagnolo della Ferrari abbia realizzato il suo exploit con pista bagnata. Tuttavia, la Dea Bendata ha sorriso al ventisettenne iberico. Nel Q3 la pista stava migliorando progressivamente ed era evidente come l’ultimo giro sarebbe stato quello fondamentale. Sainz non ha commesso errori e ha massimizzato il suo potenziale, rifilando 72 millesimi a Max ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Carlosha dovuto attendere la 151ma qualifica della carriera, ma alfine è riuscito a ottenere la prima pole position! Non si tratta di record assoluto, poiché solo poche settimane fa a Jeddah, Sergio Perez ha sfatato il tabù della miglior prestazione al sabato per la prima volta dopo 216 gare. Comunque sia in questo 2022 il precedente primato di Mark Webber, che dal canto suo impiegò 131 qualificazioni prima di arpionare una pole, è stato “migliorato” due volte. Sorprende, soprattutto, come lo spagnolo della Ferrari abbia realizzato il suo exploit con pista bagnata. Tuttavia, la Dea Bendata ha sorriso al ventisettenne iberico. Nel Q3 la pista stava migliorando progressivamente ed era evidente come l’ultimo giro sarebbe stato quello fondamentale.non ha commesso errori e ha massimizzato il suo potenziale, rifilando 72 millesimi a Max ...

