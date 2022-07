F1 | Nicholas Latifi | “Già il Q2 era un successo straordinario | raggiungere il Q3 è una gran bella sensazione”

(Di sabato 2 luglio 2022)si fa trovare pronto, sfrutta al meglio il meteo variabile del Northamptonshire e centra un risultato al di sopra delle aspettative nel sabato di Silverstone, concludendo addirittura in decima posizione le qualifiche per ilPremio diBretagna 2022. Il canadese della Williams è riuscito ad accedere in Q3 per la prima volta in carriera nel Mondiale di Formula Uno, anche se domani si profila una gara dide sofferenza sull’asciutto in cui sembra destinato a scivolare nelle retrovie del gruppo. “È una. Già arrivare in Q2 per me è stato un, il Q3 è meglio di quello che potessi mostrare credo. Mi sono sentito bene sin da quando sono uscito dai box e ...

George Russell, con l'altra Mercedes, Zhou Guanyu (Alfa Romeo) e(Williams) sono i restanti piloti che si sono classificati per la Q3 e che domenica, rispettivamente, occuperanno le ...Da applausi, infine,: è la giornata delle prime volte, lui per la prima volta è in top - 10 in griglia.