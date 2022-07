F1, Lando Norris: “Peccato per qualche errore all’ultimo tentativo, ma sono molto soddisfatto” (Di sabato 2 luglio 2022) Lando Norris ha conquistato la sesta posizione in griglia di partenza per la gara di domani, a casa sua, per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di Formula 1 in quel di Silvertone. Prima degli ultimi tentativi dei più quotati quali Sainz, Leclerc, Verstappen e non solo, il pilota della McLaren era addirittura in terza posizione. Al termine delle qualifiche è scalato in sesta posizione grazie al suo miglior giro, 1:42.084, un risultato per nulla scontato e, anzi, da evidenziare per il britannico, apparso in ripresa nell’ultimo periodo dopo alcuni Gran Premi non particolarmente esaltanti. Di seguito, il commento di Lando Norris rilasciato alla stampa al termine delle qualifiche: “sono molto soddisfatto; forse avrei potuto fare meglio nell’ultimo ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)ha conquistato la sesta posizione in griglia di partenza per la gara di domani, a casa sua, per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di Formula 1 in quel di Silvertone. Prima degli ultimi tentativi dei più quotati quali Sainz, Leclerc, Verstappen e non solo, il pilota della McLaren era addirittura in terza posizione. Al termine delle qualifiche è scalato in sesta posizione grazie al suo miglior giro, 1:42.084, un risultato per nulla scontato e, anzi, da evidenziare per il britannico, apparso in ripresa nell’ultimo periodo dopo alcuni Gran Premi non particolarmente esaltanti. Di seguito, il commento dirilasciato alla stampa al termine delle qualifiche: “; forse avrei potuto fare meglio nell’ultimo ...

