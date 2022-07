F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2022, Hamilton: “Sbagliata strategia negli ultimi giri” (Di sabato 2 luglio 2022) “Non è stato un passo avanti enorme, abbiamo un pochino migliorato la macchina. Continuiamo ad avere problemi da tanto tempo, la pista è un po’ più liscia e le cose vanno meglio per noi. Qualifiche? Non sono particolarmente felice, sull’asciutto poteva essere risultato migliore ma con la pioggia eravamo in lotta con i primi tre. Abbiamo sbagliato strategia negli ultimi giri ed è un peccato”. Lo ha detto Lewis Hamilton, dopo il quinto posto su Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, ai microfoni di Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) “Non è stato un passo avanti enorme, abbiamo un pochino migliorato la macchina. Continuiamo ad avere problemi da tanto tempo, la pista è un po’ più liscia e le cose vanno meglio per noi. Qualifiche? Non sono particolarmente felice, sull’asciutto poteva essere risultato migliore ma con la pioggia eravamo in lotta con i primi tre. Abbiamo sbagliatoed è un peccato”. Lo ha detto Lewis, dopo il quinto posto su Mercedes nelle qualifiche delPremio didi Formula 1, ai microfoni di Sky. SportFace.

