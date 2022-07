F1 GP Gran Bretagna: prima pole per Sainz, il film della qualifica (Di sabato 2 luglio 2022) pole POSITION PER Sainz Stupendo Saizn, prima pole in carriera per lo spagnolo! ecco la classifica finale! Clamoroso Sainz non si migliora e resta al secondo posto con Leclerc terzo. Sainz va ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 2 luglio 2022)POSITION PERStupendo Saizn,in carriera per lo spagnolo! ecco la classifica finale! Clamorosonon si migliora e resta al secondo posto con Leclerc terzo.va ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - SkySportF1 : ? Max, Lewis e Charles davanti (-25’ ?? #FP3) ?? Incognita meteo a Silverstone LIVE ? - MaxsoMagazine : F1 News: #BritishGP : Prima pole per Sainz #SkyMotori - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? -