F1, GP Gran Bretagna 2022: Ferrari sogna la doppietta in qualifica, ma il fattore meteo sarà decisivo (Di sabato 2 luglio 2022) Interrotta in Canada una sequenza di quattro pole position consecutive (a causa della penalità per il nuovo motore), Charles Leclerc vuole ribadire quest'oggi il suo status di miglior qualificatore su piazza in vista delle prove ufficiali per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Rossa vuole tornare in pole, ma la Ferrari può sognare addirittura di blindare l'intera prima fila in griglia per quanto visto ieri sul giro secco nelle prove libere da parte di Carlos Sainz. Lo spagnolo sembra aver ormai trovato finalmente un feeling ottimale con la F1-75 e sente sempre più vicina la possibilità di ottenere la prima partenza al palo della carriera. La scuderia di Maranello però dovrà vedersela con le Red ...

