F1 | GP Gran Bretagna 2022 | Alonso | “Sainz? Ferrari tante pole | poi però vince Red Bull”

Pole position per Carlos Sainz nelle qualifiche del Gp dia Sliverstone. Lo spagnolo della Ferrari sotto una pioggi battente e con condizioni di pista al limite del praticabile ha fatto segnare uno strepitoso 1'40''983 davanti alla Red Bull di ...SILVERSTONE - Un venerdì di libere opaco per la Red Bull a Silverstone. La scuderia di Milton Keynes non ha sicuramente cominciato con il turbo il weekend delPremio di, come confermato dai tempi e dallo stesso Sergio Perez: "Non è stata una grande giornata - ha spiegato dopo il settimo tempo in FP2 - . Rispetto alle nostre prove svolte al simulatore ... Altra grande giornata per la Ferrari che a Silverstone si prende la Pole-Position con un grande Carlos Sainz che sotto la pioggia inglese ..."Sorprendente", così Carlos Sainz ha definito la sua prima pole position in carriera conquistata in occasione del GP di Gran Bretagna.