F1 | Christian Horner | “Possibile lotta a 6 a Silverstone! Sulla direttiva tecnica anti-porpoising e budget cap…”

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022) Stiamo per entrare nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. La giornata odierna, dopo la terza sessione di prove libere, si concentrerà sulle qualifiche, prima pagina fondamentale in vista dell’attesissima gara di domani. La battaglia sarà campale, con la Mercedes che proverà ad aggiungersi nel consueto duello tra Ferrari e Red Bull. Proprio il team di Milton Keynes che, letteralmente, corre in casa, ha molto da dire sul tracciato di Silverstone, una pista che sembra sposarsi in maniera eccellente con la RB18 di Max Verstappen e Sergio Perez. Il team principal, tuttavia, nel corso della conferenza stampa odierna, getta un po’ di acqua sul fuoco sulle potenzialità della vettura con i due torilivrea: “Penso che sia ancora molto presto per ...