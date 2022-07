Eventi, Stati Generali della Cultura: a Torino l’appuntamento del Sole 24 Ore (Di sabato 2 luglio 2022) Tornano martedì 5 luglio gli ‘Stati Generali della Cultura’, l’annuale appuntamento a cura del Sole 24 Ore dedicato allo sviluppo dell’industria Culturale italiana, che quest’anno ritorna finalmente anche in presenza, oltreché in diretta streaming, dal Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, da cui verranno trasmesse le tavole rotonde dalle 9:30 alle ore 18.30. L’edizione 2022 è il risultato della rinnovata collaborazione tra Il Gruppo 24 ORE e la Città di Torino, con un evento, realizzato da 24 ORE Eventi con il supporto di Fondazione Cultura Città di Torino, che si caratterizza per una intensa giornata di lavori che coinvolgerà tutti i principali player della ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 luglio 2022) Tornano martedì 5 luglio gli ‘’, l’annuale appuntamento a cura del24 Ore dedicato allo sviluppo dell’industriale italiana, che quest’anno ritorna finalmente anche in presenza, oltreché in diretta streaming, dal Museo Nazionale del Risorgimento di, da cui verranno trasmesse le tavole rotonde dalle 9:30 alle ore 18.30. L’edizione 2022 è il risultatorinnovata collaborazione tra Il Gruppo 24 ORE e la Città di, con un evento, realizzato da 24 OREcon il supporto di FondazioneCittà di, che si caratterizza per una intensa giornata di lavori che coinvolgerà tutti i principali player...

