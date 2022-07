Estate con il 'Polvarone' La Compagnia porta in scena il nuovo spettacolo Sanbusà (Di sabato 2 luglio 2022) La Compagnia del Polvarone torna in scena stasera alle 21 a Capolona nei giardini di Piazza Martiri della Libertà. Il primo spettacolo all'aperto della Compagnia prevede la nuova commedia musical dal ... Leggi su lanazione (Di sabato 2 luglio 2022) Ladeltorna instasera alle 21 a Capolona nei giardini di Piazza Martiri della Libertà. Il primoall'aperto dellaprevede la nuova commedia musical dal ...

Pubblicità

teatrolafenice : Un respiro d'estate con la nostra entrata d'acqua - SkySport : ?? Per un'altra estate da sogno ???? Per emozionarci ancora: con le Azzurre, con Sky ?? 'Palla al centro', di Elisa e J… - RaiDue : Siete pronti per un’estate sulla litoranea a ballare con @elisatoffoli? ?? #TIMSummerHits @RaiPlay @RaiRadio2 - avv_gr : RT @eurallergico: @PietroSalvatori 'Non ti vaccini, ti ammali, muori' 'Con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose'… - gastroillogical : L’estate è il momento perfetto per bere #rosé e per me, per quanto cerchi, nessuno supera un #VinaTondonia con qual… -