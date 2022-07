Estate 2022, ricerca Quorum/YouTrend: 2 italiani su 3 in vacanza nonostante le emergenze (Di sabato 2 luglio 2022) nonostante il Covid, la guerra e il caro prezzi, due italiani su tre sono già sicuri di andare in vacanza quest’Estate. I rincari preoccupano, ma non spengono la voglia di godersi le ferie. La meta preferita per il 2022 resta il mare, che vince la sfida con la montagna e le città d’arte. Mentre tra le regioni, la Sicilia batte di poco la Puglia come destinazione più gettonata. Tra gli under 35, poi, le case vacanza sono più scelte degli alberghi. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla terza edizione della ricerca sulle vacanze degli italiani condotta da Quorum/YouTrend per conto di Wonderful Italy, azienda leader in Italia nella gestione di case vacanza. Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 luglio 2022)il Covid, la guerra e il caro prezzi, duesu tre sono già sicuri di andare inquest’. I rincari preoccupano, ma non spengono la voglia di godersi le ferie. La meta preferita per ilresta il mare, che vince la sfida con la montagna e le città d’arte. Mentre tra le regioni, la Sicilia batte di poco la Puglia come destinazione più gettonata. Tra gli under 35, poi, le casesono più scelte degli alberghi. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla terza edizione dellasulle vacanze deglicondotta daper conto di Wonderful Italy, azienda leader in Italia nella gestione di case

