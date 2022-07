Errore di previsione o bisogno di nuove ricette? Gli economisti di fronte alla crisi (Di sabato 2 luglio 2022) Un “fiasco degli economisti“: così Federico Rampini dalle colonne del Corriere della Sera ha etichettato la problematica alla base dell’attuale fase di acuta volatilità economica che i governi occidentali non sono in grado di contenere. Il combinato disposto tra residui degli impatti economici della pandemia, carovita e conseguenze globali della guerra in Ucraina sta creando nelle maggiori InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 2 luglio 2022) Un “fiasco degli“: così Federico Rampini dalle colonne del Corriere della Sera ha etichettato la problematicabase dell’attuale fase di acuta volatilità economica che i governi occidentali non sono in grado di contenere. Il combinato disposto tra residui degli impatti economici della pandemia, carovita e conseguenze globali della guerra in Ucraina sta creando nelle maggiori InsideOver.

Pubblicità

frinina : @FabioPerretta_ @potere_alpopolo Non e economia di guerra e un errore di previsione economica - mittdolcino : All'estero riconoscono di aver sbagliato a non vedere l'Inflazione in arrivo /2 In Italia se fai notare l'errore al… - mittdolcino : All'estero riconoscono di aver sbagliato a non vedere l'Inflazione irruente in arrivo. In Italia se fai notare l'er… - magatz : @andrepaltry @NatGasWeather Se volete tiro fuori il mio modello che tutti i giorni pubblica la previsione day-ahead… - KSport24 : @jordancs580 @mattsca_ @MomblanOfficial Ma molti lo fanno andando a pubblicare opinioni personali. Anche io ti poss… -