Ernia al Rock in Roma, ecco il report e le foto del concerto (Di sabato 2 luglio 2022) Ernia in concerto di ieri sera ha iniziato con le strofe del brano "Vivo", per l'evento tenutosi presso l'Ippodromo Capannelle ospitante, come da tradizione, la rassegna musicale "Rock in Rome". "Sono ancora vivoM'hanno sparato in facciaE sono ancora vivoMi hanno strappato il cuoreE sono ancora vivoMi hanno cambiato il nomeE sono ancora vivo" Quella di ieri è stata la terza data del tour "Gemelli", un tour che è stato rimandato per ben due anni a causa della pandemia e che prende il nome dall'omonimo album, come ci ha tenuto a ricordare lo stesso Ernia più volte durante lo spettacolo. Il disco citato è il terzo prodotto in studio dall'artista ed è stato pubblicato il 19 giugno 2020 dall'etichetta discografica Island Records/Universal, dopo varie sessioni di registrazione effettuate a Los Angeles, comprendendo ...

