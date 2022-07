Ennesima tragedia sul lavoro. A Forlì un operaio muore schiacciato dalle merci (Di sabato 2 luglio 2022) Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Stavolta la tragedia è accaduta a Forlì, dove un operaio di 53 anni è morto dopo essere stato travolto dalle merci. operaio muore travolto dalle merci L’uomo stava spostando alcune merci con un muletto, nel piazzale di un supermercato in centro città. Poi la tragedia. Il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Le sue condizioni sono subito apparse critiche al personale sanitario che è intervenuto sul posto: la vittima aveva infatti gravi traumi da schiacciamento. Nonostante sia stato portato d’urgenza al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena, l’operaio non ce l’ha fatta ed è morto. “Nessuna attività è più al sicuro, gli ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Ennesimo incidente mortale sul. Stavolta laè accaduta a, dove undi 53 anni è morto dopo essere stato travoltotravoltoL’uomo stava spostando alcunecon un muletto, nel piazzale di un supermercato in centro città. Poi la. Il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Le sue condizioni sono subito apparse critiche al personale sanitario che è intervenuto sul posto: la vittima aveva infatti gravi traumi da schiacciamento. Nonostante sia stato portato d’urgenza al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena, l’non ce l’ha fatta ed è morto. “Nessuna attività è più al sicuro, gli ...

