Energia alle stelle e corsa dell’inflazione | per una famiglia di 4 persone un aggravio di 3000 euro nel 2022

(Di sabato 2 luglio 2022) A giugno, con l’inflazione all’8%, l’Italia torna indietro al 1986 quando si registrarono gli stessi valori. Per i salari, quest’anno l’aumento medio è stimato dello 0, 8%. E’ chiaro che la perdita del potere d’acquisto conseguente provocherà un flagello economico. In media unacon un figlio a carico ed un doppio reddito nei primi sei mesi dell’anno ha già perso 1.240solo in parte compensati dai bonus. La prima cosa cui tutti pensano è la riduzione dei consumi. Nove italiani su 10 intendono attuare questa strategia. “Quella che stiamo attraversando è probabilmente la crisi economica, geopolitica e sociale più complessa e più grave cui mi sia capitato di assistere nel corso della mia vita”. Ad affermarlo in una intervista al ‘Corriere della Sera‘, è l’economista Lucrezia Reichlin, commentando il balzoa ...