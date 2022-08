Elon Musk in Italia per incontrare Papa Francesco: foto Twitter (Di sabato 2 luglio 2022) Elon Musk in Italia per incontrare Papa Francesco. Il famoso imprenditore di Tesla e SpaceX ha condiviso su Twitter una foto in compagnia di Papa Francesco. Presenti all’incontro anche 4 dei suoi figli. Clicca sul link alla fine dell’articolo per vedere la foto. Elon Musk e i suoi figli incontrano Papa Francesco in Italia. La L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di sabato 2 luglio 2022)inper. Il famoso imprenditore di Tesla e SpaceX ha condiviso suunain compagnia di. Presenti all’incontro anche 4 dei suoi figli. Clicca sul link alla fine dell’articolo per vedere lae i suoi figli incontranoin. La L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Agenzia_Ansa : Elon Musk è passato al contrattacco e ha presentato una causa contro Twitter dopo che il social media lo ha denunci… - Autogrillocryp : Comunque mi sto sforzando per capire quale partito votare. Proprio non c'è la faccio. Voterò per Elon Musk annullando così la scheda. - GiannettiMarco : @ale_dibattista Se non erro anche il grande Elon Musk si è pronunciato a proposito di un reddito universale visto c… - pandeussilvae : Una casa da 45mila dollari per Elon Musk Il magnate di Tesla e SpaceX Elon Musk è attualmente classificato come l’u… - test5f1798 : -