Elon Musk ha incontrato il Papa a Santa Marta

Papa Francesco ha incontrato a Santa Marta l'ad di Tesla Elon Musk. L'udienza si è tenuta ieri ma ne ha dato notizia solo oggi lo stesso Musk in un tweet postando una foto in cui è ritratto con quattro dei suoi figli insieme al Papa. È quanto ha riportato l'agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Musk ha superato i 100 milioni di follower su Twitter. Ma quanti di questi sono bot? "Onorato di aver incontrato il Pontefice ieri": il patron di Tesla e SpaceX Elon Musk ha rivelato con un tweet la sua visita privata a Papa Francesco, postando una foto che lo ritrae insieme a quattro dei suoi sette figli. Secondo alcuni media, l'incontro sarebbe avvenuto a Casa Santa Marta.

