Elon Musk e i suoi figli hanno incontrato il Papa (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Nel pieno della notte compare sul suo account Twitter la foto di lui con 4 dei suoi 7 figli e Papa Francesco. Elon Musk non finisce mai di stupire. Nessuna comunicazione ufficiale sul luogo dell'incontro (Santa Marta?) avvenuto ieri tra il Pontefice e il numero uno di SpaceX e Tesla. Erano quasi due settimane che l'uomo più ricco del mondo non scriveva sulla piattaforma di social network che sta per acquistare. Non è chiaro né il luogo dell'incontro né perché Musk sia stato ricevuto dal Pontefice. "Onorato di incontrare @pontifex ieri", ha scritto lui. Honored to meet @Pontifex yesterday pic.twitter.com/sLZY8mAQtd — Elon Musk (@Elonmusk) July 2, 2022 Nella foto sono anche fotografati i quattro ragazzi adolescenti di Musk, ma non sua figlia transgender di 18 anni ... Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Nel pieno della notte compare sul suo account Twitter la foto di lui con 4 deie Papa Francesco.Musk non finisce mai di stupire. Nessuna comunicazione ufficiale sul luogo dell'incontro (Santa Marta?) avvenuto ieri tra il Pontefice e il numero uno di SpaceX e Tesla. Erano quasi due settimane che l'uomo più ricco del mondo non scriveva sulla piattaforma di social network che sta per acquistare. Non è chiaro né il luogo dell'incontro né perché Musk sia stato ricevuto dal Pontefice. "Onorato di incontrare @pontifex ieri", ha scritto lui. Honored to meet @Pontifex yesterday pic.twitter.com/sLZY8mAQtd —Musk (@musk) July 2, 2022 Nella foto sono anche fotografati i quattro ragazzi adolescenti di Musk, ma non suaa transgender di 18 anni ...

Pubblicità

disinformatico : Se vedete in giro in Italia uno che vi sembra Elon Musk, potrebbe essere proprio Elon Musk :-) - repubblica : Vaticano, Elon Musk incontra Papa Francesco in Santa Marta: “La tecnologia ci salverà” [di Paolo Rodari] - MediasetTgcom24 : Elon Musk a Roma: twitta la foto del suo incontro col Papa insieme a 4 figli #papa - gravitazeroeu : RT @Open_gol: L’incontro con Bergoglio a Casa Santa Marta. Al pontefice è piaciuto il senso dell’umorismo dell’imprenditore - sulsitodisimone : Elon Musk e i suoi figli hanno incontrato il Papa -

Elon Musk in missione dal Papa: "La tecnologia salverà il mondo" ... che continua a invocare una svolta ecologica per proteggere la natura e salvare la terra dai cambiamenti climatici, e il miliardario "visionario" Elon Musk, "persona dell'anno 2021" per la rivista ... Spazzatura spaziale: 190 milioni di oggetti volanti minacciano i satelliti (e i loro servizi) Ecco quindi i vari progetti di Elon Musk con il suo Starlink, attualmente più di 2000 satelliti in orbita, ma saranno molti di più alla fine, e poi Oneweb e tutti gli altri, Amazon, Europa e Cina ... ... che continua a invocare una svolta ecologica per proteggere la natura e salvare la terra dai cambiamenti climatici, e il miliardario "visionario", "persona dell'anno 2021" per la rivista ...Ecco quindi i vari progetti dicon il suo Starlink, attualmente più di 2000 satelliti in orbita, ma saranno molti di più alla fine, e poi Oneweb e tutti gli altri, Amazon, Europa e Cina ...