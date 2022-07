Elon Musk dal Papa, lo sfregio del figlio in Vaticano. Occhio a questa foto... | Guarda (Di sabato 2 luglio 2022) Elon Musk ha pubblicato nella notte sul suo profilo Twitter una foto che lo ritrae insieme a Papa Francesco - probabilmente a Santa Marta - e a quattro dei suoi sette figli. Uno di essi, come si vede nell'immagine fa un gesto ben poco consono alla situazione. All'incontro tra il Pontefice e il numero uno di SpaceX e Tesla, non era presente sua figlia transgender di 18 anni che, che il 20 giugno scorso ha cercato di cambiare il suo nome e di tagliare tutti i suoi legami con il padre. Tutti i ragazzi presentati a Papa Francesco sono figli della scrittrice canadese Justine Wilson, che ha avuto una relazione con il miliardario tra il 2000 e il 2008. Justine Wilson ha avuto un figlio con Musk, Nevada, nel 2002, che morì dieci giorni dopo la nascita per la Sids, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022)ha pubblicato nella notte sul suo profilo Twitter unache lo ritrae insieme aFrancesco - probabilmente a Santa Marta - e a quattro dei suoi sette figli. Uno di essi, come si vede nell'immagine fa un gesto ben poco consono alla situazione. All'incontro tra il Pontefice e il numero uno di SpaceX e Tesla, non era presente sua figlia transgender di 18 anni che, che il 20 giugno scorso ha cercato di cambiare il suo nome e di tagliare tutti i suoi legami con il padre. Tutti i ragazzi presentati aFrancesco sono figli della scrittrice canadese Justine Wilson, che ha avuto una relazione con il miliardario tra il 2000 e il 2008. Justine Wilson ha avuto uncon, Nevada, nel 2002, che morì dieci giorni dopo la nascita per la Sids, la ...

