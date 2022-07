Elon Musk da Papa Francesco: «Onorato di averlo incontrato» – La foto (Di sabato 2 luglio 2022) «Onorato di aver incontrato il Pontefice ieri». Il proprietario di Tesla e SpaceX Elon Musk ha rivelato con un tweet la sua visita privata a Papa Francesco, postando una foto che lo ritrae insieme a quattro dei suoi sette figli. L’incontro è avvenuto a Casa Santa Marta, residenza del Pontefice, ed è durato meno di un’ora. Poco prima Musk aveva postato su Twitter una sua foto insieme ad una giovane donna, entrambi in maschera a Venezia, «luogo di grandi ricordi». La Stampa racconta che la conversazione con Bergoglio è durata una quarantina di minuti. Il clima era sereno e allegro. E al Papa sarebbe piaciuto il suo senso dell’umorismo. I prelati hanno avuto la sensazione che l’imprenditore abbia lasciato trapelare segni ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) «di averil Pontefice ieri». Il proprietario di Tesla e SpaceXha rivelato con un tweet la sua visita privata a, postando unache lo ritrae insieme a quattro dei suoi sette figli. L’incontro è avvenuto a Casa Santa Marta, residenza del Pontefice, ed è durato meno di un’ora. Poco primaaveva postato su Twitter una suainsieme ad una giovane donna, entrambi in maschera a Venezia, «luogo di grandi ricordi». La Stampa racconta che la conversazione con Bergoglio è durata una quarantina di minuti. Il clima era sereno e allegro. E alsarebbe piaciuto il suo senso dell’umorismo. I prelati hanno avuto la sensazione che l’imprenditore abbia lasciato trapelare segni ...

Pubblicità

disinformatico : Se vedete in giro in Italia uno che vi sembra Elon Musk, potrebbe essere proprio Elon Musk :-) - repubblica : Vaticano, Elon Musk incontra Papa Francesco in Santa Marta: “La tecnologia ci salverà” [di Paolo Rodari] - repubblica : Il jet privato di Elon Musk è atterrato a Roma [di Arcangelo Rociola] - Open_gol : L’incontro con Bergoglio a Casa Santa Marta. Al pontefice è piaciuto il senso dell’umorismo dell’imprenditore - lifestyleblogit : Elon Musk ieri in visita dal Papa: 'Onorato' - -