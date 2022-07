Elena Del Pozzo, il video della madre Martina Patti che corre al campo per scavare la buca (Di sabato 2 luglio 2022) La buca che ha accolto il corpo di Elena Del Pozzo , la bambina di 5 anni Mascalucia uccisa con 11 coltellate e poi fatta ritrovare dalla madre dopo aver inscenato un rapimento, sarebbe stata scavata ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Lache ha accolto il corpo diDel, la bambina di 5 anni Mascalucia uccisa con 11 coltellate e poi fatta ritrovare dalladopo aver inscenato un rapimento, sarebbe stata scavata ...

Pubblicità

marcodimaio : All’ambasciata americana a Roma con la ministra Elena Bonetti e la speaker Nancy Pelosi per le celebrazioni dell’in… - news_mondo_h24 : Elena Del Pozzo, la mamma corse al campo la mattina per scavare - BettiAntonella : RT @leggoit: Elena Del Pozzo, il video della madre Martina Patti che corre al campo per scavare la buca - QdSit : Nuovi drammatici aggiornamenti sull'omicidio della piccola Elena Del Pozzo, uccisa lo scorso 13 giugno a Catania da… - leggoit : Elena Del Pozzo, il video della madre Martina Patti che corre al campo per scavare la buca -