Ecco come la pratica del drop ha cambiato il mondo della moda (Di sabato 2 luglio 2022) Qualche giorno fa ho passato una notte in bianco. No, niente stravizi. Ero solo, a casa mia, immobile davanti al mio portatile. Sfidando il sonno, ho aspettato che a Tokyo scattassero le ore 12 (mentre da noi erano le 5 del mattino), perché in quel preciso istante il marchio di moda giapponese Wacko Maria avrebbe messo in vendita sul suo sito tre splendide camicie a maniche corte a pois. Una blu cenere, una anguria e una giallina, ciascuna al costo di poco meno di 200 euro. Alle ore 5.02, quella blu cenere era già esaurita. Colto dalla disperazione, mi sono precipitato a mettere nel carrello quella anguria e quella giallina e, un attimo dopo, sono crollato dalla stanchezza, soddisfatto come un cacciatore col carniere pieno di lepri e fagiani. Solo al risveglio mi sono reso conto che, da bravo fesso, avevo messo le camicie nel carrello ma non le avevo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 2 luglio 2022) Qualche giorno fa ho passato una notte in bianco. No, niente stravizi. Ero solo, a casa mia, immobile davanti al mio portatile. Sfidando il sonno, ho aspettato che a Tokyo scattassero le ore 12 (mentre da noi erano le 5 del mattino), perché in quel preciso istante il marchio digiapponese Wacko Maria avrebbe messo in vendita sul suo sito tre splendide camicie a maniche corte a pois. Una blu cenere, una anguria e una giallina, ciascuna al costo di poco meno di 200 euro. Alle ore 5.02, quella blu cenere era già esaurita. Colto dalla disperazione, mi sono precipitato a mettere nel carrello quella anguria e quella giallina e, un attimo dopo, sono crollato dalla stanchezza, soddisfattoun cacciatore col carniere pieno di lepri e fagiani. Solo al risveglio mi sono reso conto che, da bravo fesso, avevo messo le camicie nel carrello ma non le avevo ...

Pubblicità

angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - ItaliaViva : Il fisco per essere giusto non deve essere per forza irragionevole. Grazie ad un emendo di Italia Viva a prima firm… - RobertoBurioni : Ecco l'ennesimo caso di un Googoleo Googolei che, faticando con l'italiano di terza elementare, si dedica a un argo… - CyberSecHub0 : RT @redhotcyber: Juventus, Vodafone e aziende sanitarie. Ecco cosa vendono i broker di accesso nelle underground oggi #redhotcyber #infor… - faserone : 'Come sarà l'iPhone?' Ecco cosa risposero le migliori menti di Stanford - la Repubblica -