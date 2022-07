E’ sensata la polemica sul cachet di Chiara Ferragni a Sanremo? Risponde Facchinetti (Di sabato 2 luglio 2022) Chiara Ferragni è senza dubbio una delle donne più influenti al mondo. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 sarà sicuramente un evento mediatico che non passerà inosservato. Quanto potrebbe guadagnare Chiara Ferragni a Sanremo Secondo le prime indiscrezioni del settimanale Diva e Donna, il cachet offerto a Chiara Ferragni per la sua partecipazione dovrebbe essere di circa centomila euro. Questa cifra non è affatto irrilevante se si considera che per un singolo post su Instagram, l’imprenditrice può guadagnare fino a 80 mila euro. Chiara Ferragni è un personaggio pubblico molto seguito e la sua presenza al Festival di Sanremo sarà sicuramente un evento mediatico che non ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 2 luglio 2022)è senza dubbio una delle donne più influenti al mondo. La sua partecipazione al Festival di2023 sarà sicuramente un evento mediatico che non passerà inosservato. Quanto potrebbe guadagnareSecondo le prime indiscrezioni del settimanale Diva e Donna, ilofferto aper la sua partecipazione dovrebbe essere di circa centomila euro. Questa cifra non è affatto irrilevante se si considera che per un singolo post su Instagram, l’imprenditrice può guadagnare fino a 80 mila euro.è un personaggio pubblico molto seguito e la sua presenza al Festival disarà sicuramente un evento mediatico che non ...

