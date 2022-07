È crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Le parole dell’opinionista del GF Vip (Di sabato 2 luglio 2022) Tornata prepotentemente alla ribalta del gossip dopo l’annuncio della sua riconferma come opinionista del Grande Fratello Vip 7, Sonia Bruganelli in queste ore è al centro di rumors insistenti per via di una presunta crisi col marito Paolo Bonolis. Il motivo scatenante è stata una frase pubblicata da Sonia sul suo profilo Twitter, che recita così: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. GF VIp 7, Sonia Bruganelli riconfermata: il web reagisce così I social non hanno preso affatto bene la notizia che la moglie di Paolo Bonolis sarà ancora una volta opinionista del reality show GF ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 2 luglio 2022) Tornata prepotentemente alla ribalta del gossip dopo l’annuncio della sua riconferma come opinionista del Grande Fratello Vip 7,in queste ore è al centro di rumors insistenti per via di una presuntacol marito. Il motivo scatenante è stata una frase pubblicata dasul suo profilo Twitter, che recita così: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. GF VIp 7,riconfermata: il web reagisce così I social non hanno preso affatto bene la notizia che la moglie disarà ancora una volta opinionista del reality show GF ...

