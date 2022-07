Dybala | impazza l' ironia sui social | I migliori club del mondo fanno a cazzotti per non ingaggiarlo Imbarazzante

ZonaBianconeri : RT @MondoBN: DYBALA, Impazza il derby meneghino di mercato! Il - LucaRuss0 : DYBALA, Impazza il derby meneghino di mercato! Il punto della situazione - MondoBN : DYBALA, Impazza il derby meneghino di mercato! Il - FI69interista : Visto che ormai il #calciomercato impazza ... siete più per un'ottima difesa o un ottimo attacco ??? #Skriniar… - CalcioOggi : Milan, da Botman alla suggestione Dybala. Impazza il mercato: la certezza rossonera si chiama Maignan - Milan News -

Punzo Gennaro

Su Twitter in queste orel'hashtag 'Dybalengo', una fusione tra appuntoe 'balengo', che in dialetto torinese significa sostanzialmente 'sciocco'. In tanti citano poi la questione ...Intanto in Italiail mercato: il Milan sogna Zaniolo della Roma, che contendeall'Inter, dove è in arrivo Mkhitaryan proprio dai giallorossi e sempre a parametro zero Perisic se ne va ... Mercato Napoli, impazza l'idea Dybala! Giuntoli in contatto con l'entourage del giocatore Paulo Dybala e la Juventus non si sono lasciati in maniera così serena e anche i tifosi bianconeri ora non perdonano la Joya sui social ...La dirigenza del Milan, nelle figure di Paolo Maldini e Frederic Massara, in attesa di mettere nero su bianco il prolungamento dei rispettivi accordi lavorativi con il club rossonero, è ...