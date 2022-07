Donna uccisa a coltellate in casa nel Cosentino: il marito confessa l'omicidio (Di sabato 2 luglio 2022) Un altro femminicidio in Italia, questa volta è successo in Calabria, in provincia di Cosenza. Un'insegnante in pensione, Domenica Caligiuri, di 71 anni , é stata uccisa con alcune coltellate al ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Un altro femminicidio in Italia, questa volta è successo in Calabria, in provincia di Cosenza. Un'insegnante in pensione, Domenica Caligiuri, di 71 anni , é statacon alcuneal ...

