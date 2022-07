Donna uccisa a coltellate in casa nel Cosentino: fermato il marito (Di sabato 2 luglio 2022) Un'insegnante in pensione, Domenica Caligiuri, di 71 anni , é stata uccisa con alcune coltellate nella sua abitazione a Mandatoriccio, nella zona dell'alto Ionio Cosentino. Il marito della Donna, che ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Un'insegnante in pensione, Domenica Caligiuri, di 71 anni , é statacon alcunenella sua abitazione a Mandatoriccio, nella zona dell'alto Ionio. Ildella, che ...

Pubblicità

LaCnews24 : Omicidio nel Cosentino, a Mandatoriccio donna 71enne uccisa a coltellate - mattinodipadova : Donna uccisa in casa a coltellate, il marito accompagnato in caserma - CorriereAlpi : Donna uccisa in casa a coltellate, il marito accompagnato in caserma - il_piccolo : Donna uccisa in casa a coltellate, il marito accompagnato in caserma - messveneto : Donna uccisa in casa a coltellate, il marito accompagnato in caserma: La vittima un’insegnante in pensione di 71 an… -