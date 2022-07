Donbass, due britannici arrestati dalle milizie filo-russe (Di sabato 2 luglio 2022) Dylan Healy e Andrew Hill rischiano la pena di morte come gli altri due connazionali condannati da un tribunale della repubblica di Donetsk a inizio giugno. Leggi su corriere (Di sabato 2 luglio 2022) Dylan Healy e Andrew Hill rischiano la pena di morte come gli altri due connazionali condannati da un tribunale della repubblica di Donetsk a inizio giugno.

