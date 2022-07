Domani ingresso gratuito nei musei (Di sabato 2 luglio 2022) Domani, Domenica 3 luglio 2022 al Museo e Real Bosco di Capodimonte ingresso gratuito al museo – come per gli altri siti culturali ministeriali – e alla mostra “Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)” allestita in sala Causa. Ma per tutto il weekend da venerdì 1 luglio a domenica 3 luglio, sono stati tante le attività e Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 2 luglio 2022), Domenica 3 luglio 2022 al Museo e Real Bosco di Capodimonteal museo – come per gli altri siti culturali ministeriali – e alla mostra “Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)” allestita in sala Causa. Ma per tutto il weekend da venerdì 1 luglio a domenica 3 luglio, sono stati tante le attività e Il Blog di Giò.

Pubblicità

niccolopoletto : RT @FrancesDiBi: Per #Erdogan, il premier italiano è «il mio amico Draghi». E del resto per #Draghi la #Turchia è «amica, alleata» dell’Ita… - FrancesDiBi : Per #Erdogan, il premier italiano è «il mio amico Draghi». E del resto per #Draghi la #Turchia è «amica, alleata» d… - amicieli199810 : RT @theboss_1908: Mi pare tutto abbastanza chiaro da tempo, senza l'ingresso di #Lukaku, #Dybala sarebbe già ufficiale, oggi devi liberare… - osv_angelo : RT @theboss_1908: Mi pare tutto abbastanza chiaro da tempo, senza l'ingresso di #Lukaku, #Dybala sarebbe già ufficiale, oggi devi liberare… - theboss_1908 : Mi pare tutto abbastanza chiaro da tempo, senza l'ingresso di #Lukaku, #Dybala sarebbe già ufficiale, oggi devi lib… -