Dissidenti, studiosi, ribelli: la lista dei curdi di cui Erdogan pretende la riconsegna Il dittatore (debole) che ha piegato Usa e Ue (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo il compromesso sul sì all’ingresso nella Nato, il «sultano» dice di aspettare dalla sola Stoccolma l’estradizione di almeno 73 membri della minoranza indipendentista ricercati in Turchia Leggi su corriere (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo il compromesso sul sì all’ingresso nella Nato, il «sultano» dice di aspettare dalla sola Stoccolma l’estradizione di almeno 73 membri della minoranza indipendentista ricercati in Turchia

Pubblicità

alex_chicchi : RT @francofontana43: Si scrive “compromesso”, ma va letto “tradimento” Il sultano Erdogan, in attesa di 73 rifugiati da consegnare al boia.… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Si scrive “compromesso”, ma va letto “tradimento” Il sultano Erdogan, in attesa di 73 rifugiati da consegnare al boia.… - ArielLion00 : RT @francofontana43: Si scrive “compromesso”, ma va letto “tradimento” Il sultano Erdogan, in attesa di 73 rifugiati da consegnare al boia.… - rosdefilippis : RT @francofontana43: Si scrive “compromesso”, ma va letto “tradimento” Il sultano Erdogan, in attesa di 73 rifugiati da consegnare al boia.… - LaSordaefelice : RT @francofontana43: Si scrive “compromesso”, ma va letto “tradimento” Il sultano Erdogan, in attesa di 73 rifugiati da consegnare al boia.… -

I curdi nella lista di Erdogan: dissidenti, studiosi , ribelli di Marta Serafini Dopo il compromesso sul sì all'ingresso nella Nato, il "sultano" dice di aspettare dalla sola Stoccolma l'estradizione di almeno 73 membri della minoranza indipendentista ricercati ... Italia e Russia, cancellare la cultura, terribile "sragione" ... quel medesimo luogo avrebbero potuto riservarlo almeno ad artisti russi dissidenti, come avvenuto ...e di responsabile di un archivio storico mi ha portato nel tempo a conoscere studenti e studiosi ... Corriere della Sera I curdi nella lista di Erdogan: dissidenti, studiosi , ribelli Dopo il compromesso sul sì all’ingresso nella Nato, il «sultano» dice di aspettare dalla sola Stoccolma l’estradizione di almeno 73 membri della minoranza indipendentista ricercati in Turchia ... di Marta Serafini Dopo il compromesso sul sì all'ingresso nella Nato, il "sultano" dice di aspettare dalla sola Stoccolma l'estradizione di almeno 73 membri della minoranza indipendentista ricercati ...... quel medesimo luogo avrebbero potuto riservarlo almeno ad artisti russi, come avvenuto ...e di responsabile di un archivio storico mi ha portato nel tempo a conoscere studenti e... I curdi nella lista di Erdogan: dissidenti, studiosi , ribelli Dopo il compromesso sul sì all’ingresso nella Nato, il «sultano» dice di aspettare dalla sola Stoccolma l’estradizione di almeno 73 membri della minoranza indipendentista ricercati in Turchia ...