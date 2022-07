Disastro Italia | l' unico paese Ue dove gli stipendi scendono invece di salire

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 luglio 2022) Con il nuovo balzo dell'inflazione, che ha raggiunto l'8%, si fa sempre più pressante l'esigenza di adeguare l'importo degli. Il divario tra le nostre buste paga e quelle degli altri paesi europei è larghissimo. Non solo. Rispetto a trent'anni fa l'è l'membro dell'Ocse in cui i salari sono diminuiti. In tutti gli altri sono aumentati. È impressionante vedere come tra il 1990 e il 2020 loo medio sia calato tanto da arrivare al -2,90%. Al secondo posto di questa speciale classifica in negativo troviamo la Spagna, che comunque si consola con un +6,20%. Molto in meglio nelle altre grandi economie. La Francia ha registrato un +31,10%, la Germania un +33,70. Non c'è da stupirsi che l'incremento maggiore si sia verificato nei paesi dell'est che prima facevano parte del blocco sovietico. ...