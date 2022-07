Disabile massacrato e ucciso nel casertano | il suo corpo era accanto alla carrozzella

(Di sabato 2 luglio 2022) Sarebbe statodi botte il 62enne di origini romene, Petru Muntean, ritrovato nella serata di ieri nei pressi del campo sportivo di Capua. L’uomo aveva degli evidenti problemi motori tanto che per spostarsi utilizzava una carrozzina. Il suo, ormai privo di vita, è stato rinvenuto dal fratello Florea. Capua, 62ennedi botte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

