Di Marzio | “C’è Milenkovic se parte Koulibaly”

Pubblicità

zazoomblog : Torino Di Marzio: “Nella lista dei desideri c’è anche Giulio Maggiore su Djuricic…” - #Torino #Marzio: #“Nella… - zazoomblog : Torino Di Marzio: “Nella lista dei desideri c’è anche Giulio Maggiore su Djuricic…” - #Torino #Marzio: #“Nella… - herbertharriola : RT @pasqlaragione: ?? Di Marzio: “Il sogno di Berlusconi e Galliani è fare la coppia Icardi-Dybala. Oggi Galliani ha telefonato all'agente d… - serie_a24 : #Torino, Di Marzio: “Nella lista dei desideri c’è anche Giulio Maggiore, su Djuricic…” - infoitsport : Torino, Di Marzio: “Nella lista dei desideri c’è anche Giulio Maggiore, su Djuricic…” -

Calcio News 24

In una conversazione intercettata dalla finanza il 4 settembre 2020, il dentista Marco Petrilli, che aveva affidato una parte dei suoi risparmi a Bochicchio, parlando conPerrelli, ex manager ...Il giornalista Gianluca Diha rivelato a Sky Sport che si tratta di un contratto quadriennale da ben 4 milioni di euro a stagione . Cifre che non possono lasciare indifferente l'ormai ex ... Criscito Toronto, ci siamo: l’ex Genoa è atterrato in Canada