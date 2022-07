Di Maio: «Se cade il governo, costi enormi per le famiglie. Draghi dietro la scissione? Non scherziamo» – Il video (Di sabato 2 luglio 2022) «Chi vuole far cadere il governo o sa cosa rischia o non lo sa che cosa si rischia in questo momento storico». Sono le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al RinascitaFest di Pomigliano d’Arco, sua città natia, in cui ha evidenziato le ricadute socioeconomiche di un eventuale caduta del governo in carica. Sollecitato dalla moderatrice che ha chiesto chiarimenti sulle voci che vedrebbero il presidente del Consiglio Mario Draghi dietro la scissione del Movimento 5 stelle ha risposto: «Non scherziamo su queste cose». Le possibili ricadute economiche Di Maio ha spiegato che nonostante l’Italia sia «abituata a cambiare i governi a causa di problemi fisiologici delle forze politiche» in questa fase storica il ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) «Chi vuole farre ilo sa cosa rischia o non lo sa che cosa si rischia in questo momento storico». Sono le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Luigi Di, al RinascitaFest di Pomigliano d’Arco, sua città natia, in cui ha evidenziato le ricadute socioeconomiche di un eventuale caduta delin carica. Sollecitato dalla moderatrice che ha chiesto chiarimenti sulle voci che vedrebbero il presidente del Consiglio Marioladel Movimento 5 stelle ha risposto: «Nonsu queste cose». Le possibili ricadute economiche Diha spiegato che nonostante l’Italia sia «abituata a cambiare i governi a causa di problemi fisiologici delle forze politiche» in questa fase storica il ...

