De Martino- Delogu hanno conquistato il pubblico di Tim Summer Hits

Pubblicità

RadioItalia : Non perdetevi l'appuntamento con la prima puntata di #TimSummerHits! Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popo… - MarilU76006040 : @GiusCandela I cantanti sono un po' sempre gli stessi,i conduttori Andrea Delogu brava con la sua parlantina De Ma… - redazionerumors : Stefano De Martino e Andrea Delogu conquistano Rai 2 a colpi di simpatia, ironia e parecchio feeling: sono loro la… - infoitcultura : Tim Summer Hits, Stefano De Martino e Andrea Delogu: solo applausi per loro - dailynews_24 : Tim Summer Hits, De Martino e Delogu convincono il pubblico: confronto con la Gregoraci? -

... l'evento musicale in onda su Rai Due e condotto da Stefano Dee Andrea. LDA e Stefano Deinsieme sul palco/ "Piano B al Tim Summer Hits..." (VIDEO) A rendere nota la ...Qui si sono dati appuntamento migliaia di giovani, famiglie, bambini per la "prima" riminese del festival della musica live "Tim Summer Hits" , condotta da Stefano Dee Andrea. 01 - 07 ...Stefano De Martino instancabile: sapete a quanto ammonta il suo cachet da deejay per una sola ora di serata Non immaginereste mai.Elodie regina anche in TV: decisione stupefacente della Rai. Per la famosa cantante è davvero un momento d'oro da vivere appieno ...