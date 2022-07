Dalle sagre all’esame sul presepe fino alla gastronomia: i 1500 emendamenti della Lega per fermare lo Ius Scholae (Di sabato 2 luglio 2022) «Faremo di tutto per evitare che l’attuale legge sulla cittadinanza italiana venga stravolta da questo scempio». Sono le parole di Igor Iezzi, capogruppo della Lega e relatore di minoranza del disegno di legge sullo Ius Scholae, che pre-annunciavano la strategia attuata dal Carroccio per impedire l’approvazione del ddl. Una cascata di 1.500 emendamenti provocatori presentati a Montecitorio, di cui molti portano la sua firma e rasentano il ridicolo. Tra questi, racconta oggi La Stampa in un articolo a firma di Francesco Moscatelli, c’è la «perfetta conoscenza degli usi e costumi italiani mediante prova orale sulle tradizioni popolari più rinomate», un test scritto di lingua italiana sul presepe nel nostro Paese, «l’attestazione della conoscenza degli usi e costumi italiani con prova ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) «Faremo di tutto per evitare che l’attuale legge sulla cittadinanza italiana venga stravolta da questo scempio». Sono le parole di Igor Iezzi, capogruppoe relatore di minoranza del disegno di legge sullo Ius, che pre-annunciavano la strategia attuata dal Carroccio per impedire l’approvazione del ddl. Una cascata di 1.500provocatori presentati a Montecitorio, di cui molti portano la sua firma e rasentano il ridicolo. Tra questi, racconta oggi La Stampa in un articolo a firma di Francesco Moscatelli, c’è la «perfetta conoscenza degli usi e costumi italiani mediante prova orale sulle tradizioni popolari più rinomate», un test scritto di lingua italiana sulnel nostro Paese, «l’attestazioneconoscenza degli usi e costumi italiani con prova ...

