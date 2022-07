Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United (Di sabato 2 luglio 2022) Adesso la rottura tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo sembra essere ufficiale. Secondo The Times infatti, CR7 avrebbe comunicato ai Red Devils la volontà di lasciare il club nel caso in cui dovessero arrivare offerte congrue per il suo cartellino. Una decisione clamorosa – il 37enne era tornato a Manchester soltanto un anno fa dopo l’esperienza in Serie A con la Juventus – destinata ad aprire una frattura con la società considerato che soltanto pochi giorni fa era stato fatto trapelare come il portoghese fosse incedibile. Alla base della decisione di Ronaldo e del suo entourage ci sarebbe la ferma volontà di giocare la Champions League: un obiettivo incompatibile con la permanenza allo United visto che la squadra di Erik ten Hag disputerà ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) Adesso la rottura tra ilsembra essere ufficiale. Secondo The Times infatti, CR7 avrebbe comunicato ai Red Devils la volontà diil club nel caso in cui dovessero arrivare offerte congrue per il suo cartellino. Una decisione clamorosa – il 37enne era tornato asoltanto un anno fa dopo l’esperienza in Serie A con la Juventus – destinata ad aprire una frattura con la società considerato che soltanto pochi giorni fa era stato fatto trapelare come il portoghese fosse incedibile. Alla base della decisione die del suo entourage ci sarebbe la ferma volontà di giocare la Champions League: un obiettivo incompatibile con la permanenza allovisto che la squadra di Erik ten Hag disputerà ...

