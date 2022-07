Cristiano Ronaldo ha deciso: via dallo United, tra le squadre interessate c’è il Napoli! (Di sabato 2 luglio 2022) E’ una vera e propria bomba di calciomercato quella appena arrivata dall’Inghilterra: Cristiano Ronaldo avrebbe comunicato la sua volontà di lasciare il Manchester United. Possibile destinazione? Il Napoli. Questo è quanto riportato pochi minuti fa dalla nota (e assai attendibile) testata giornalistica online The Athletic. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornale in questione, in particolare, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 2 luglio 2022) E’ una vera e propria bomba di calciomercato quella appena arrivata dall’Inghilterra:avrebbe comunicato la sua volontà di lasciare il Manchester. Possibile destinazione? Il Napoli. Questo è quanto riportato pochi minuti fa dalla nota (e assai attendibile) testata giornalistica online The Athletic. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornale in questione, in particolare, L'articolo

