Cristiano Ronaldo ha deciso il futuro: l'ha detto al Manchester United! (Di sabato 2 luglio 2022) Dall'Inghilterra arriva una notizia clamorosa. Secondo quanto riportato dal Times, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto la cessione alla dirigenza del Manchester United. Alla base di tale decisione ci sarebbe la voglia di riscatto del fuoriclasse portoghese, reduce da una stagione deludente con la maglia dei Red Devils, conclusasi con zero trofei e con la qualificazione in Europa League. Proprio per questo CR7 cercherebbe un club con cui possa invece partecipare alla prossima Champions League. CR7 Manchester United Cessione Il ritorno di CR7 in Inghilterra ha totalmente deluso le aspettative, tanto che l'ex Juve in Premier League non è riuscito a imporsi, ed e sembrato molto lontano dal Ronaldo che tutti abbiamo conosciuto e ammirato in questi anni. Emanuele Pagliano Migliardi

