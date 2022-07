Cristiano Ronaldo, colazione a Ibiza con dedica a Georgina | VIDEO (Di sabato 2 luglio 2022) Cristiano Ronaldo, fuoriclasse portoghese del Manchester United, si gode gli ultimi giorni di vacanza a Ibiza con la compagna Georgina e il figlio Cristianinho. dedica per la fidanzata durante la colazione, una bella canzone: il VIDEO su 'Instagram' Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 luglio 2022), fuoriclasse portoghese del Manchester United, si gode gli ultimi giorni di vacanza acon la compagnae il figlio Cristianinho.per la fidanzata durante la, una bella canzone: ilsu 'Instagram'

Pubblicità

FrankKhalidUK : Frank Lampard on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - FrankKhalidUK : Sir Alex Ferguson on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - goal : Cristiano Ronaldo's legacy ?? - simrocchi : @fleshoe2 @maxpix69 @OfficialSSLazio È Cristiano Ronaldo - MrAles90 : @AngelaPiego @_TimSmit @OfficialASRoma Invece chi mette i screenshot con questi pseudoamici che conoscono i friedki… -