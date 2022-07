Cristiano Ronaldo alla Roma? Totti si sbilancia e risponde così (Di sabato 2 luglio 2022) Il sogno della Roma si chiama Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe lasciare il Manchester United già in questa sessione di calciomercato, l’ex Juventus è deluso dal rendimento della squadra e del rapporto con i compagni. Continuano a circolare voci sempre più insistenti sul ritorno del fuoriclasse in Italia, esattamente in giallorosso. Sull’argomento ha deciso di parlare anche Francesco Totti che si è sbilanciato. “Ronaldo alla Roma? Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se viene ben venga, tutti i Romanisti sarebbero entusiasti”, ha detto a margine di un evento di padel a Bologna. L’ex calciatore ha parlato anche della questione Dybala: “era possibile, molto possibile. Poi però sono successe altre cose e ora lui ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 2 luglio 2022) Il sogno dellasi chiama. Il portoghese potrebbe lasciare il Manchester United già in questa sessione di calciomercato, l’ex Juventus è deluso dal rendimento della squadra e del rapporto con i compagni. Continuano a circolare voci sempre più insistenti sul ritorno del fuoriclasse in Italia, esattamente in giallorosso. Sull’argomento ha deciso di parlare anche Francescoche si èto. “? Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se viene ben venga, tutti inisti sarebbero entusiasti”, ha detto a margine di un evento di padel a Bologna. L’ex calciatore ha parlato anche della questione Dybala: “era possibile, molto possibile. Poi però sono successe altre cose e ora lui ...

