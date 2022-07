Cristiano Ronaldo al Napoli? La voce clamorosa: 'Vuole giocare in Champions' (Di sabato 2 luglio 2022) Cristiano Ronaldo nella prossima stagione, con ogni probabilità, non giocherà più nel Manchester United. Il campione portoghese, secondo quanto scrivono i media britannici tra cui il Times, avrebbe ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022)nella prossima stagione, con ogni probabilità, non giocherà più nel Manchester United. Il campione portoghese, secondo quanto scrivono i media britannici tra cui il Times, avrebbe ...

Pubblicità

FrankKhalidUK : Frank Lampard on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - FrankKhalidUK : Cristiano Ronaldo & Lionel Messi stats after turning 30. - FrankKhalidUK : Sir Alex Ferguson on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - Napolicoleraa : @damianosneider1 @cuadrvdo @NicoSchira ma non hai ancora capito che la Roma vuole dare zaniolo alla Juve per ingagg… - nigno83 : Però che coppia Cristiano Ronaldo e Osimhen.. -