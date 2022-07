Covid oggi Lombardia, 11.627 contagi e 8 morti: bollettino 2 luglio (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.627 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 49.785 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,35%. Stabile a 24 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre aumenta di 32 quello dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.007. Nel Milanese i contagi sono oggi 4.019. Incremento a tre cifre anche nelle province di Brescia (+1.385), Varese (+1.104) e Monza e Brianza (+1.024). Seguono Bergamo con 779 nuovi casi, Pavia con 688, Como con 634, Mantova con 478, Cremona con 342, Lecco con 336, Lodi con 252 e Sondrio con ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.627 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 8. I nuovi casi sono stati individuati su 49.785 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,35%. Stabile a 24 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre aumenta di 32 quello dei ricoverati nei repartiordinari,1.007. Nel Milanese isono4.019. Incremento a tre cifre anche nelle province di Brescia (+1.385), Varese (+1.104) e Monza e Brianza (+1.024). Seguono Bergamo con 779 nuovi casi, Pavia con 688, Como con 634, Mantova con 478, Cremona con 342, Lecco con 336, Lodi con 252 e Sondrio con ...

