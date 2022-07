Covid oggi Lazio, 10.367 contagi e 6 morti. A Roma 5.688 casi (Di sabato 2 luglio 2022) Milano, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 10.367 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. A Roma, segnalati altri 5.688 casi. "oggi nel Lazio, su 4.775 tamponi molecolari e 33.425 tamponi antigenici per un totale di 38.200 tamponi, si registrano 10.367 nuovi casi positivi (-1.162); sono 6 i decessi (-3), 650 i ricoverati (+36), 58 le terapie intensive (+3) e +6.156 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,1%. I casi a Roma città sono a quota 5.688", dice l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Nel dettaglio, ecco i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Milano, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 10.367 ida coronavirus nel, 2 luglio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 6. A, segnalati altri 5.688. "nel, su 4.775 tamponi molecolari e 33.425 tamponi antigenici per un totale di 38.200 tamponi, si registrano 10.367 nuovipositivi (-1.162); sono 6 i decessi (-3), 650 i ricoverati (+36), 58 le terapie intensive (+3) e +6.156 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,1%. Icittà sono a quota 5.688", dice l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Nel dettaglio, ecco i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: ...

