Covid oggi Italia, medici di famiglia: "Numeri contagi mai visti" (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – "Come medici di famiglia stiamo osservando un incremento esponenziale dei contagi Covid" in Italia "con Numeri mai osservati in oltre 2 anni di pandemia". L'ultimo bollettino nazionale, con 84.700 nuovi contagi, rappresenta una "casistica imponente", che "per alcuni colleghi con molti assistiti significa vedere anche 50 casi al giorno". Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg, Federazione Italiana medici di medicina generale, traccia all'Adnkronos Salute un quadro caratterizzato da un boom di nuovi positivi a Sars-CoV-2, ma "con prevalente sintomatologia a carico delle prime vie respiratorie", quindi senza un incremento in termini di polmoniti. Tuttavia, soprattutto "in questo periodo estivo ...

