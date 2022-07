Covid oggi Italia, 84.700 contagi e 63 morti: bollettino 2 luglio (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 84.700 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 325.588 tamponi, il tasso di positività è al 26%. Gli attuali positivi in Italia sono 965.564. In aumento i ricoverati. In totale i pazienti Covid ricoverati con sintomi sono 7.035 (+205 da ieri) mentre sono 275 (+11) i pazienti in terapia intensiva. Sono complessivamente 958.254 le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 17.561.902 i dimessi e guariti mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 168.488. LAZIO – Sono 10.367 i contagi da ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 84.700 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e dati– regione per regione – neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 63. I nuovi casi sono stati individuati su 325.588 tamponi, il tasso di positività è al 26%. Gli attuali positivi insono 965.564. In aumento i ricoverati. In totale i pazientiricoverati con sintomi sono 7.035 (+205 da ieri) mentre sono 275 (+11) i pazienti in terapia intensiva. Sono complessivamente 958.254 le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 17.561.902 i dimessi e guariti mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 168.488. LAZIO – Sono 10.367 ida ...

