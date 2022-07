Covid oggi Campania, 11.428 contagi e 3 morti: bollettino 2 luglio (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.428 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 32.601 tamponi. I pazienti Covid ricoverati nei reparti in ospedale sono 492. In terapia intensiva 25 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.428 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 3. I nuovi casi sono stati individuati su 32.601 tamponi. I pazientiricoverati nei reparti in ospedale sono 492. In terapia intensiva 25 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

