Covid, nuovo allarme? Ecco la verità sugli ospedali (Di sabato 2 luglio 2022) Come riportato dalle principali agenzie di stampa italiane, l'ultimo monitoraggio settimanale sul Covid-19 redatto dall'Istituto Superiore di Sanità parla di una vera e propria catastrofe in atto. Tanto che AdnKronos, con la consueta mancanza di alcun rilievo critico che da due anni caratterizza il cosiddetto giornale unico del virus, così titola un suo lancio del primo luglio: "Covid oggi Italia, Iss: Epidemia in fase acuta". Mancava solo che annunciassero l'imminente arrivo di un colossale arrivo delle cavallette per rendere ancora più fosca una situazione che non sembra più avere fine. In particolare, nel documento in oggetto, che fa riferimento al periodo che va dal 20 al 26 giugno 2022, si trova questa agghiacciante introduzione: "Nonostante il periodo estivo in cui molte attività vengono svolte all'aperto, si conferma una fase epidemica acuta ...

