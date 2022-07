'Covid, mai visti tanti contagi dall'inizio della pandemia. Alcuni medici vedono 50 - 60 casi al giorno' (Di sabato 2 luglio 2022) 'Come medici di famiglia stiamo osservando un incremento esponenziale del contagio Covid, con numeri mai osservati in oltre 2 anni di pandemia'. Una 'casistica imponente', che 'per Alcuni colleghi con ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) 'Comedi famiglia stiamo osservando un incremento esponenziale del, con numeri mai osservati in oltre 2 anni di'. Una 'stica imponente', che 'percolleghi con ...

Pubblicità

ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - fanpage : De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove,… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - Violett11315738 : RT @IlMici8: È pieno di casi di Covid, ma tanti tanti. Ma l’italica idiozia spinge a fare solo i tamponi fai da te senza andare in farmacia… - GiusPecoraro : RT @IlMici8: È pieno di casi di Covid, ma tanti tanti. Ma l’italica idiozia spinge a fare solo i tamponi fai da te senza andare in farmacia… -